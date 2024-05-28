В OTP объяснили, почему не удается продать банк в России

Венгерская OTP Group готова продать банк в России хоть сегодня, если кто-то найдет покупателя, готового оплатить хотя бы 50% от рыночной стоимости.

Об этом заявил председатель правления украинского OTP Bank Владимир Мудрый в интервью Forbes.

Отвечая на вопрос, кому продать банк, он отметил, что большинство инвесторов подсанкционные, а новые иностранные особо туда не заходят.

"В медиа попадались неправдивые новости, что якобы было много предложений, но цена не устроила. Об этом на собрании акционеров не говорилось", - рассказал банкир.

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По его словам, речь шла о том, что оценщика выбирает страна-агрессор, то есть он уже оценивает "как надо". Необходимо еще заплатить дополнительный налог до 20% стоимости.

"Но основной месседж - группа готова продать банк и покинуть рынок РФ. Сейчас европейские и американские регуляторы требуют от иностранных банков в РФ уменьшать свою деятельность, но OTP Bank еще с 2022 года это постоянно делает. На 85% снизился корпоративный портфель, сейчас новых кредитов юрлицам банк не выдает. Количество отделений сократилось на 39%", - отметил Мудрый.

Он также добавил, что главная проблема для регуляторов ЕС и США - в разы выросли объемы платежей через иностранные банки в РФ, ведь российские банки под санкциями.

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"Но OTP Bank вообще не проводит платежи в долларах из России. В евро - только в пределах ЕС и Великобритании", - рассказал Мудрый.

Напомним:

Главе российского банка, который вытеснял гривну, сообщено о подозрении.

Экономическая правда.