Фонд госимущества готовит к приватизации "Мотордеталь-Конотоп"

Фонд госимущества Украины готовит для внесения в перечень объектов приватизации ООО "Мотордеталь-Конотоп". Это прибыльное бюджетообразующее предприятие в Конотопе, на котором работают более 700 человек.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Виталий Коваль.

"Их клиенты - известные сознательные компании, вроде Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT", - написал Коваль.

"Мотордеталь-Конотоп" - один из крупнейших заводов в Европе, который занимается производством гильз цилиндров для автомобильных, тракторных, корабельных, тепловозных и стационарных двигателей внутреннего сгорания. В структуру производства входят чугунно-литейные, механообрабатывающие и вспомогательные цеха.

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Напомним:

10 августа 2023 Высший антикоррупционный суд принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие сенатору Совета Федерации РФ Сергею Калашникову.