Норвежские нефтегазовые компании в этом году потратят рекордные 24 миллиарда долларов

Норвежские нефтегазовые компании инвестируют в развитие месторождений 247 миллиардов крон (24 миллиарда долларов), деньги пойдут непосредственно на добычу и развитие трубопроводов.

Об этом сообщает Статистическое бюро Норвегии.

Согласно их данным, расходы вырастут на 32 млрд в 2024 году по сравнению с 215 млрд крон в прошлом году. Нынешние расходы являются исторически самой высокой номинальной оценкой с момента создания этой статистики.

В бюро ожидают высокую инвестиционную активность в следующем году на месторождениях, разработка которых началась в конце 2022 года. Новые трубопроводы, которые соединят разработки, а также увеличение добычи на месторождениях, которые уже работают, будут еще больше стимулировать расходы.

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Норвежские нефтегазовые компании стремились воспользоваться налоговыми льготами, предоставленными в эпоху Covid 19, и поэтому есть много планов разработок и развития представленных до конца 2022 года. Во время пандемии цена на нефть резко упала, что вызвало беспокойство относительно инвестиций и сокращения рабочих мест в отрасли.

В бюро прогнозируют, что расходы нефтегазовых компаний составят 216 млрд крон в следующем году.

Напомним:

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Норвегия, которая является крупнейшим поставщиком газа в Европу, может экспортировать рекордное количество газа в 2024 году. Это связано с планами сократить объемы технического обслуживания на своих газодобывающих предприятиях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз принял меры для стабилизации внутреннего рынка газа и сократил импорт российского "голубого топлива" на 71%.