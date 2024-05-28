Главе российского банка, который вытеснял гривну, сообщено о подозрении

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора председателю правления российского банка ООО "ЦМРБанк" сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, с 2014 по 2016 годы подозреваемый организовал на территории временно оккупированной АР Крым открытие и деятельность более 200 отделений банка.

"Глава „ЦМРБанк" с 2016 по 2022 годы обеспечил возможность проведения расчетов между физическими и юридическими лицами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с контрагентами в РФ.

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А с мая 2022 года по настоящее время он способствует открытию и организации работы структурных подразделений ООО "ЦМРБанк" и КБ "МРБ Банк" на временно оккупированных территориях АР Крым, Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, открытие этих псевдоучреждений осуществлялось на базе захваченных отделений украинских банков.

"Таким образом подозреваемый способствует высшему военно-политическому руководству РФ в вытеснении гривны и введении „рублевой зоны" для осуществления экономического давления на население", - добавили в пресс-службе.

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Экономическая правда