Lifecell в первом квартале увеличил прибыль на 13%

Выручка мобильного оператора lifecell в январе-марте 2024 года увеличилась на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года до 3,12 млрд грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно отчету материнской компании Turkcell, чистая прибыль lifecell за первый квартал увеличилась на 13% - до 582,7 млн грн.

Показатель EBITDA lifecell за очерченный период вырос на 5,7% - до 1,69 млрд грн. При этом, EBITDA margin сократилась на 5,3 процентных пункта - до 54,4%.

Реклама:

Капитальные инвестиции компании в первом квартале выросли на 58% - до 1,008 млрд грн.

CEO lifecell Исмет Языджи заявил, что в первом квартале 2024 года абонентская база lifecell выросла на 12,8%, не уточнив абсолютной цифры.

Справка. EBITDA - это показатель прибыльности до вычета процентов, налогов, амортизации. Реклама:

Читайте также: lifecell в шаге от продажи французскому миллиардеру Ксавье Ньелю: подробности крупнейшей сделки времен большой войны

Напомним:

В октябре 2023 года Шевченковский районный суд Киева арестовал активы подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана. Среди них - мобильный оператор lifecell.

Согласно материалам дела, компания LetterОne Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова владеет 19,8% Turkcell через IMTIS Holdings S.A.R.L.

В то же время уже через несколько дней суд уточнил решение об аресте акций мобильных операторов Киевстар и lifecell, который теперь касается только долей, контролируемых российскими олигархами. То есть, речь идет лишь о 19,8%, а не обо всем уставном капитале.

В марте 2024 года Антимонопольный комитет обнаружилоснования для запрета на приобретение DVL Telecom, входящей во французскую группу NJJ, контроля над группой "Лайфселл".

Впоследствии сообщалось, что сделка по продаже lifecell, вероятно, будет закрыта до сентября 2024 года.Продажа состоится только тогда, когда государство взыщет в свою пользу пакет акций компании, опосредованно принадлежащий подсанкционному российскому олигарху Михаилу Фридману и его партнерам.

В апреле lifecell обжаловал решение суда о замораживании доли Фридмана (19% акций) в компании.

Апелляционный суд Киева отменил арест доли в 19,8% акций компании Lifecell и 100% акций Paycell, что открывает путь к завершению сделки с NJJ Holding.