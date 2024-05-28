Нацбанк аннулировал лицензии на деятельность трем компаниям 

Национальный банк Украины на основании собственных заявлений аннулировал лицензии на деятельность финансовой компании трем небанковским финансовым учреждениям.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Речь идет о таких компаниях:

ООО "ФК "ФИНАР" аннулирована лицензия на деятельность финансовой компании с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "ФИНЕВРОВЕКТОР" аннулирована лицензия с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг;

ООО "ФК "АМПИР КАПИТАЛ" аннулирована лицензия с правом предоставления таких финансовых услуг, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг и финансовый лизинг.

Также эти компании исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на деятельность финансовой компании.

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Кроме того, как сообщает пресс-служба, на основании собственных заявлений четырем компаниям предоставлено согласование изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании:

ООО "ГАРМОНИЯ ФИНАНС" - исключена из лицензии такая финансовая услуга, как финансовый лизинг. После изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании общество будет иметь право предоставлять следующие финансовые услуги: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "А ФИНАНС" - исключено из лицензии такую финансовую услугу, как факторинг (будет иметь право предоставлять такую финансовую услугу, как предоставление средств и банковских металлов в кредит);

ООО "ФК МАГНАТ" - исключены из лицензии такие финансовые услуги, как факторинг, финансовый лизинг (будет иметь право предоставлять финансовые услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит);

ООО "ФК "ФИНАНС ЮНИОН С" - исключено из лицензии такой финансовой услуги, как финансовый лизинг (будет иметь право предоставлять такие финансовые услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг).

Напомним:

Национальный банк Украины фиксирует усиление нехватки квалифицированных кадров в банках и небанковских финансовых учреждениях.

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