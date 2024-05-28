Фонд гарантирования запланировал продажу активов 9 банков, которые ликвидируются

С 27 по 31 мая в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Начальная цена реализации всех лотов составляет 1 879,8 млн грн.

"Из них на сумму 1 773,6 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 100,5 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 5,7 млн грн.", - говорится в сообщении.

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Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

ПАО "АКБ "КАПИТАЛ" - на общую сумму 986,4 млн грн, из которых 986,2 млн грн - начальная цена прав требования по кредитам, почти 0,02 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 644,7 млн грн, из них права требования по кредитам будут торговаться со стартовой ценой 622,6 млн грн, объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства - 22,0 млн грн.

АО "МР БАНК" - с начальной ценой более 117,9 млн грн на торги выставлены права требования по кредитам.

АО "МЕГАБАНК" - на общую сумму 87,4 млн грн, из них объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства будут торговаться с начальной ценой более 69,9 млн грн, права требования по кредитам - 17,4 млн грн.

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 18,9 млн грн, из которых 16,4 млн грн - стартовая цена прав требования по кредитам, 2,5 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

АО "АКБ "КОНКОРД" - на общую сумму 18,2 млн грн, из них на сумму 13,1 млн грн - права требования по кредитным договорам, почти 5,0 млн грн - дебиторская задолженность перед банком, 0,01 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО "БАНК ФОРВАРД" - с начальной ценой 4,3 млн грн на торги выставляются объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

АО "АЙБОКС БАНК" - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства будут торговаться с начальной ценой 1,4 млн грн.

АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" - со стартовой ценой 0,7 млн грн будет торговаться дебиторская задолженность перед банком.



В Фонде гарантирования напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.