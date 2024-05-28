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Суд взыскал в доход государства российский траулер стоимостью миллиард гривен 

Вторник, 28 мая 2024, 12:21 - Виктор Волокита

Высший антикоррупционный суд удовлетворил очередной иск Министерства юстиции о применении санкции и взыскал в доход государства большой морозильный рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская". 

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых.

Стоимость траулера, по данным Службы безопасности Украины, может составлять около 1 млрд. грн. Траулер находится на контролируемой территории Украины.

"Траулер опосредованно (через компанию) принадлежал Александру Верховскому, российскому предпринимателю, который в период с 2012 по 2017 годы был членом совета федерации федерального собрания российской федерации, где представлял законодательный (представительный) орган государственной власти Сахалинской области РФ. 

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Как член совета федерации федерального собрания рф, Верховский А.Г. в 2014 году проголосовал за введение вооруженных сил РФ на территорию Украины. В начале 2023 года заявил о своей поддержке полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины", - говорится в сообщении. 

Экономическая правда 

Мінюст война
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