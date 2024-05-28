Суд взыскал в доход государства российский траулер стоимостью миллиард гривен
Высший антикоррупционный суд удовлетворил очередной иск Министерства юстиции о применении санкции и взыскал в доход государства большой морозильный рыболовецкий траулер "Бухта Соколовская".
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых.
Стоимость траулера, по данным Службы безопасности Украины, может составлять около 1 млрд. грн. Траулер находится на контролируемой территории Украины.
"Траулер опосредованно (через компанию) принадлежал Александру Верховскому, российскому предпринимателю, который в период с 2012 по 2017 годы был членом совета федерации федерального собрания российской федерации, где представлял законодательный (представительный) орган государственной власти Сахалинской области РФ.
Как член совета федерации федерального собрания рф, Верховский А.Г. в 2014 году проголосовал за введение вооруженных сил РФ на территорию Украины. В начале 2023 года заявил о своей поддержке полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Экономическая правда