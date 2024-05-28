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В Харьковской и Донецкой областях отключались воздушные линии облэнерго

Вторник, 28 мая 2024, 11:50 - Виктор Волокита

Вследствие вражеских обстрелов в Украине были обесточены потребители в 7 областях. 

Об этом сообщает Минэнерго.

В Харьковской области выключалась воздушная линия облэнерго, в результате чего отключились две подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители.

В западных и восточных регионах по технологическим причинам краткосрочно отключались три высоковольтные воздушные линии. Линии введены в работу, организован их обход для выяснения причин отключений. 

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В Донецкой области по технологическим причинам отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточились три подстанции, к которым присоединены бытовые потребители и инфраструктура железной дороги (сбоев в движении поездов не было). Воздушная линия включена в работу, все потребители запитаны.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов были обесточены 5,5 тысячи абонентов в 18 населенных пунктах. Энергетики запитали 5,2 тысячи абонентов в 19 населенных пунктах. Остаются без напряжения 104 населенных пункта, всего - 50,1 тысячи абонентов.

В г. Херсон остаются обесточенными более 3 тысяч точек учета, в области - 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

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Черниговская область. В результате боевых действий обесточены более 1,8 тысячи точек учета в 31 населенном пункте.

Напомним:

23 мая в Донецкой области из-за обстрелов останавливалась работа оборудования шахты, под землей оставались более 160 работников.

облэнерго война
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