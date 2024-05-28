АРМА вернула средства "Добробуту" с начисленными процентами 

АРМА вернула средства ООО "ДОБРОБУТ", как законному владельцу, с начисленными процентами более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску, возврату и менеджменту активов (АРМА).

"Это стало возможным благодаря поступлению в АРМА судебного решения, которым отменен арест средств, которые ранее были переданы в Агентство по розыску и менеджменту активов в управление", - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения заявки законного владельца, АРМА приняло решение о возврате денежных средств. Сумма выплат составила 1,83 млн гривен, где 205 тыс гривен - сумма начисленных банком процентов.

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Таким образом, как сообщили в АРМА, Агентство обеспечивает законному владельцу не только сохранение его средств, но и увеличение их эффективной стоимости.

"Стоит отметить, что фактический возврат средств осуществляется в течение трех дней, при условии наличия судебного решения в Едином государственном реестре судебных решений, вступившего в законную силу и предоставления полного пакета документов, подтверждающего законного владельца средств", - рассказали в пресс-службе.

Напомним:

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Агентство по розыску и менеджменту активов впервые с согласия владельца будет продавать земельные участки на "Прозорро.Продажи".