На оккупированном Запорожье захватчики сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

На временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты сокращают социальные выплаты, не платят бюджетникам, зато пытаются выжать еще больше налогов с тех, кто работает.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Оккупантам не хватает денег на содержание захваченных территорий: работники коммунальных и бюджетных предприятий по несколько месяцев не получают зарплаты; социальные выплаты сокращаются", - говорится в сообщении.

Как отметил Федоров, чтобы компенсировать недостаток средств, россияне заявили о создании "штаба по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости". То есть еще одной контролирующей организации, главная задача которой - выжимать из жителей ВОТ последнее.

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"У страны-агрессора средств хватает только на финансирование войны и развитие логистических путей, чтобы везти боеприпасы на фронт", - подчеркнул глава ОВА.

Экономическая правда.