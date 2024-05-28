На оккупированном Запорожье захватчики сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление
На временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты сокращают социальные выплаты, не платят бюджетникам, зато пытаются выжать еще больше налогов с тех, кто работает.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"Оккупантам не хватает денег на содержание захваченных территорий: работники коммунальных и бюджетных предприятий по несколько месяцев не получают зарплаты; социальные выплаты сокращаются", - говорится в сообщении.
Как отметил Федоров, чтобы компенсировать недостаток средств, россияне заявили о создании "штаба по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости". То есть еще одной контролирующей организации, главная задача которой - выжимать из жителей ВОТ последнее.
"У страны-агрессора средств хватает только на финансирование войны и развитие логистических путей, чтобы везти боеприпасы на фронт", - подчеркнул глава ОВА.
Экономическая правда.