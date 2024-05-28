Все разделы
Укр / Рус

На оккупированном Запорожье захватчики сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

Вторник, 28 мая 2024, 11:07 - Артур Крыжный

На временно захваченной территории Запорожской области российские оккупанты сокращают социальные выплаты, не платят бюджетникам, зато пытаются выжать еще больше налогов с тех, кто работает.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Оккупантам не хватает денег на содержание захваченных территорий: работники коммунальных и бюджетных предприятий по несколько месяцев не получают зарплаты; социальные выплаты сокращаются", - говорится в сообщении.

Как отметил Федоров, чтобы компенсировать недостаток средств, россияне заявили о создании "штаба по повышению налоговых доходов и противодействию нелегальной занятости". То есть еще одной контролирующей организации, главная задача которой - выжимать из жителей ВОТ последнее.

Реклама:

"У страны-агрессора средств хватает только на финансирование войны и развитие логистических путей, чтобы везти боеприпасы на фронт", - подчеркнул глава ОВА.

Экономическая правда.

налоги война Запорожье
Реклама:
Материалы по теме
В Раде спрогнозировали, когда начнется работа над повышением налогов 27 мая 2024, 16:38
Акцизный сбор: доходы бюджета или источник теневой экономики 24 мая 2024, 18:19
Министр финансов Сергей Марченко: На следующий год имеем непокрытую потребность от 12 до 15 миллиардов долларов 24 мая 2024, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте