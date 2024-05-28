В Северной Корее заявили о неудавшейся попытке запуска спутника
Ракета-носитель, которую Северная Корея пыталась вывести на орбиту, вероятно, взорвалась в воздухе на первом этапе полета.
Об этом сообщило Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Национальное управление аэрокосмических технологий КНДР.
Агентство отметило, что 27 мая власти Северной Кореи сообщили Японию о планируемом запуске. США, Южная Корея и Япония раскритиковали это решение и заявили, что подобные маневры нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.
Позже южнокорейские военные заявили, что зафиксировали падение ракеты в акватории КНДР и заявили, что спутник, вероятно, взорвался в воздухе.
Запуск ракеты состоялся, несмотря на предположение о том, что углубление военного сотрудничества между Севером и Россией могло помочь Пхеньяну развить возможности запуска космических ракет и другие военные программы, пишет Yonhap.
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Напомним:
Многие российские специалисты отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планировала вывести на орбиту.