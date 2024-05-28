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В Северной Корее заявили о неудавшейся попытке запуска спутника

Вторник, 28 мая 2024, 09:21 - Анастасия Дячкина

Ракета-носитель, которую Северная Корея пыталась вывести на орбиту, вероятно, взорвалась в воздухе на первом этапе полета. 

Об этом сообщило Южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Национальное управление аэрокосмических технологий КНДР.

Агентство отметило, что 27 мая власти Северной Кореи сообщили Японию о планируемом запуске. США, Южная Корея и Япония раскритиковали это решение и заявили, что подобные маневры нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Позже южнокорейские военные заявили, что зафиксировали падение ракеты в акватории КНДР и заявили, что спутник, вероятно, взорвался в воздухе.

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Запуск ракеты состоялся, несмотря на предположение о том, что углубление военного сотрудничества между Севером и Россией могло помочь Пхеньяну развить возможности запуска космических ракет и другие военные программы, пишет Yonhap. 

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Напомним: 

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Многие российские специалисты отправились в Северную Корею, чтобы помочь в разработке ее разведывательного спутника, который она планировала вывести на орбиту.

КНДР Россия космос
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