Россияне попали ракетой Х-59 по аэропорту Запорожья: разрушен терминал
Вторник, 28 мая 2024, 09:00 -
Украинские правоохранители и военные подтвердили, что 26 мая около 16:00 россияне попали ракетой Х-59 по Запорожскому международному аэропорту, было разрушено здание терминала.
Источник: Офис генерального прокурора, ОК "Юг" в Facebook
Детали: По результатам попадания вражеской ракеты в терминал аэропорта Запорожья прокуратура начала расследование.
Уголовное производство открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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По информации ОК "Юг", враг совершил ракетный удар по аэропорту крылатой ракетой Х-59. Люди не пострадали.
Напомним:
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- Более 16 часов продолжалась ликвидация пожара.
- По состоянию на утро 27 мая количество жертв российского удара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове может составлять 18 человек − прокуратура опирается на данные об идентифицированных погибших, тех, чьи личности еще не установлены, фрагменты тел и заявления от родных о пропавших без вести.
- В Харькове утром 27 мая нашли и опознали по образцам ДНК тело 17-летнего парня, который в момент удара находился в гипермаркете "Эпицентр".
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