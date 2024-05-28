Новые цифровые смыслы бизнес-классики: состоялся Форсайт 2.4 от Linkos Group

В четверг, 23 мая, состоялось масштабное событие — бизнес-конференция Форсайт 2.4 от Linkos Group — украинского IT-холдинга, занимающегося разработкой цифровых решений для автоматизации бизнеса.

Широко известные продукты компании — M.E.Doc, СОТА, Cashalot, FlyDoc, ISpro, ЦСК "Украина", — обеспечивают украинский бизнес надежным электронным документооборотом, помогают легко представлять отчетность, быстро получать квалифицированные электронные подписи, проводить расчетные операции с программными РРО.

Конференция Форсайт 2.4 состоялась в формате бизнес-классики: на мероприятии была проведена параллель между процессом создания современных технологических решений и произведений искусства.

Спикеры Форсайт 2.4 — ведущие специалисты Linkos Group, партнеры и клиенты компании, представители государства — провели панельные дискуссии и презентовали инновационные продукты, сравнимые с шедеврами классического искусства. 24 года подряд программные продукты Linkos Group являются примером для подражания и формируют бизнес-классику.

"Более 20 лет опыта разработки цифровых решений для бизнеса позволили компании Linkos Group создать продукты, которые можно с уверенностью назвать classic или классикой для украинских предпринимателей, — их преподают в университетах, ими пользуются большинство компаний разных сфер деятельности, миллионы людей по всей Украине", — отметила Owner Linkos Group Олеся Линник.

Украина предпринимает эффективные шаги по интеграции в европейское налоговое законодательство. Одним из таких шагов является переход на новый формат электронного аудита SAF-T.

"Сначала SAF-T будет касаться крупного бизнеса, ведь у него больше возможностей и ресурсов имплементировать стандарт. Со временем привлечётся средний и малый бизнес. Это классический и оправданный, на мой взгляд, подход к внедрению инноваций", — отметила Руслана Тилевна, директор департамента бизнес-анализа Linkos Group.

Компания Linkos Group понимала, что бизнесу нужен удобный и доступный инструмент для работы с SAF-T, поэтому анонсировала выпуск двух решений: MEDOC API SAF-T UA и MEDOC SAF-T UA.

Также на сцене Форсайт 2.4 обсуждались уже классические для украинского бизнеса темы: внедрение программного РРО и электронный документооборот.

По приведенной статистике на сегодняшний день каждый второй чек выдается с использованием программного регистратора, а в процессе электронного документооборота в 2023 году было задействовано более 1 млн бизнес единиц.

В каждом из этих направлений у Linkos Group есть свой флагман — программная касса Cashalot, признанная Наилучшим технологическим решением (Премия Союза Украинских Предпринимателей 2023) и платформа документооборота ПТАХ, к которой уже присоединены такие решения как: программы M.E.Doc и FlyDoc, а также вебсервис СОТА.

Интересная панельная дискуссия прошла на тему введения Е-ТТН в Украине. Linkos Group активно участвует и является аккредитованным провайдером в этом проекте. Проект Е-ТТН – это создание национальной системы по обмену документами в электронном формате, которые используются при перевозке товаров.

На Форсайт 2.4 были представлены новые решения для работы с е-ТТН: вебсервис "СОТА Е-ТТН", мобильное приложение для водителя "СОТА DRIVER", интеграционное решение "СОТА API E-ТТН".

Среди тем, которые обсудили на конференции — улучшение процедуры получения электронной подписи от КПЭДУ "ЦСК "Украина", а также обновление стандартов разработки одной из самых мощных украинских ERP-систем — ISpro.

Форсайт является ежегодной конференцией о создании и прогнозировании будущего бизнеса в Украине, организованной Linkos Group. В следующем году организаторы обещают еще больше интересных решений по цифровизации украинского бизнеса.

О компании Linkos Group:

Linkos Group — украинский IT-холдинг, занимающийся разработкой цифровых решений для автоматизации бизнеса. Linkos Group создает IT-продукты в сфере электронной отчетности и электронного документооборота, которые уже более 20 лет используют бухгалтерия и бизнес всей страны.