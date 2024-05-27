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Фонд госимущества на этой неделе проведет 14 приватизационных аукционов

Понедельник, 27 мая 2024, 17:22 - Алексей Павлыш

Фонд государственного имущества (ФГИУ) 27-31 мая планирует провести 14 приватизационных аукционов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В частности, среди лотов - 100-процентный пакет акций подсанкционного предприятия - ЧАО "ПентоПак" - со стартовой ценой 203,7 млн грн. Дата проведения аукциона - 31 мая.

Отмечается, что на прошлой неделе команда Фонда провела 11 успешных онлайн-аукционов по приватизации общей суммой почти 46,4 млн гривен.

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"Самым интересным лотом недели стал ЕИК ГП „Завод "Электробытприбор" в Черновцах. Стоимость актива выросла со стартовых - 11,1 млн гривен, до финальных - 20,1 млн гривен. Новый владелец получает актив со значительным потенциалом для развития, расположенный в удобном месте с развитой логистикой", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что Фонд госимущества готовит к приватизации завод "ПентоПак" в Борисполе, который Украина конфисковала у российско-греческого олигарха Ивана Саввиди за поддержку российской агрессии.

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Экономическая правда

Фонд госимущества приватизация
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