На Закарпатье будут развивать геотермальную энергетику

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу "Нафтогаз", подписало меморандум о сотрудничестве с Закарпатской ОГА, целью которого является развитие геотермального потенциала региона.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

Сообщается, что подписанный меморандум коснется реализации проектов по преобразованию газа в электричество на Солотвинском и Лютнянском месторождениях, а также генерации энергии по децентрализованной схеме.

Это решение улучшит обеспечение потребностей Солотвинской и Ставненской территориальных общин.

Реклама:

"Сотрудничество состоится в плоскости разработки не только традиционных для компании залежей углеводородов, но и в сфере научных исследований и 3D-сейсмики с целью раскрытия геотермального потенциала региона", - отметил первый заместитель генерального директора "Укргаздобыча" Виталий Заец.

Кроме того, компания инициировала научные исследования, которые помогут оценить перспективы промышленной генерации геотермальной энергии в Закарпатской области.

Напомним:

Реклама:

АО "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины на одном из самых глубоких месторождений Украины, которые дают 390 тысяч кубометров газа в сутки: 270 и 120 тысяч кубометров соответственно.

В прошлом году большинство предприятий группы "Нафтогаз" улучшили свои финансовые результаты минимум на 40%.

"Нафтогаз Украины" при подготовке к отопительному сезону планирует накопить по крайней мере 13 млрд кубометров газа украинской добычи.