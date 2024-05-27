"еЧерга": границу пересекли миллион грузовиков и автобусов 

По записи в системе еЧерга грузовики пересекли границу 927 тысяч раз, автобусы - почти 81 тысячу.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Речь идет о периоде с декабря 2022 года, когда еЧерга начала работать на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", до мая этого года, когда услуга уже заработала на всех ключевых пунктах пересечения границы для автобусов и грузовиков.

"Больше всего по онлайн-записи транспортных средств пересекло пункты пропуска с Польшей - 551 тысяча. С Румынией - более 180 тысяч; более 120 тысяч - с Молдовой; с Венгрией - 102 тысячи и со Словакией - почти 54 тысячи", - говорится в сообщении.

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Всего в системе зарегистрировалось более 100 тысяч уникальных пользователей из разных стран - водителей и перевозчиков. Приложение еЧерга на телефон было загружено более 84 тысяч раз.

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