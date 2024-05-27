"еОселя": за неделю украинцы оформили кредиты на 300 миллионов

Ипотечные кредиты на 7 млрд грн взяли украинцы по программе еОселя с начала 2024 года.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Почти 4 тысяч семей приобрели квартиры, 174 - частные дома. Всего с начала действия программы кредиты взяли 10 436 семей на более 16 млрд грн.", - рассказала заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

По ее информации, по программе еОселя с начала этого года 4 111 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья в целом на 7 млрд грн. Большинство из них получили кредиты на покупку квартиры, 174 семьи - частных домов.

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"Растет количество людей, которые предпочитают жилье так называемой первой продажи, а не вторичный рынок.

В свою очередь их выбор положительно влияет на сферу жилищного строительства, ведь стимулирует его развитие и активизацию в смежных отраслях экономики. Среди кредитов, выданных на прошлой неделе, доля украинцев, которые выбрали покупку жилья первой продажи, составила 30%", - отметила Надежда Бегун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе еОселя 159 кредитов на 297 млн грн, среди которых:

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кредиты под 3% получили 80 военнослужащих и силовиков, 11 педагогов, 13 медиков и 6 ученых;

кредиты под 7% получили 46 украинцев без собственного жилья, 2 ВПЛ и 1 ветеран.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке - 113 кредитов, в то же время 46 украинцев взяли кредиты на покупку жилья первой продажи - готового у застройщика, или в доме, который возводится.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 47;

города Киева - 43;

Львовской области - 10.

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