Зеленский: соглашение с Испанией предусматривает €1 млрд военной помощи Украине в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали договоренностей о военной помощи, зафиксированные соглашением по безопасности с Испанией.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он объявил на совместном брифинге с премьером Испании Педро Санчесом во время своего первого визита в Мадрид.
Зеленский назвал подписанное с Испанией соглашение по безопасности "весомым стратегическим документом".
"На этот год мы зафиксировали 1 млрд евро военной помощи, и на период до 2027 года – 5 млрд для Украины от Испании через Европейский фонд мира", – сообщил президент.
Он также поблагодарил за решение Испании о дополнительных снарядах и бронетехнике. Очевидно, речь идет об анонсированном 20 мая пакете помощи с танками Leopard и 155-мм боеприпасами.
Неофициально сообщалось, что в рамках этого пакета Испания предоставит также ракеты к Patriot.