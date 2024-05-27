Саудовская Аравия планирует многомиллиардную продажу акций своего энергогиганта Aramco

Саудовская Аравия планирует многомиллиардную продажу акций энергетического гиганта Aramco уже в июне, что станет одной из крупнейших фондовых сделок в регионе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, предложение может привлечь около 10 миллиардов долларов США. Подготовка продолжается, и детали еще могут измениться.

Акции будут котироваться на бирже в Эр-Рияде, и это будет полностью рыночное предложение, а не ускоренная продажа в течение нескольких дней, добавили они.

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"Решения о продаже акций принимают наши акционеры, и мы не можем их комментировать", - заявили в Aramco.

Банки, включая Citigroup, Goldman Sachc и HSBC ранее уже выстроились в очередь для управления продажей, сообщает Reuters.

Саудовская Аравия начала экономические преобразования, известные как "Видение 2030", которые ставят расширенный частный сектор и рост, не связанный с нефтью, в центр ее будущего развития.

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Правительство Саудовской Аравии остается крупнейшим акционером Aramco (90% акций) и в значительной степени полагается на его выплаты.

Экономическая правда.