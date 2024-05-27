В Киеве создают первые дождевые сады 

В Киеве начали создавать первые дождевые сады - уникальные ландшафтные решения для сбора и дальнейшей утилизации воды, имеющие вид цветочной клумбы.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив.

По его информации, уже вскоре их можно будет увидеть во всех районах столицы.

"Дождевые сады - это элемент ландшафтного дизайна, который используется для сбора и сохранения воды. Благодаря этому во время ливня часть воды забирает на себя именно он, а не ливневая канализация. Выглядит такой сад как углубленная клумба, окруженная влаголюбивыми и устойчивыми к жаре многолетними растениями.

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В Киеве мы начинаем создавать дождевые сады как пилотный проект. Сейчас их можно увидеть в Подольском, Соломенском и Оболонском районах столицы. Уже вскоре они будут в каждом районе Киева", - сказал Владимир Прокопив.

По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного, дождевые сады способны поглощать, задерживать и фильтровать до 90% воды, попадающей на их поверхность.

Таким образом они служат действенным инструментом борьбы с локальным затоплением территории во время ливней, а также являются своеобразным буфером для дождевой воды, которой питаются растения в период засухи.

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"При создании дождевых садов мы отдавали предпочтение локациям, страдающим от подтопления. Основной принцип работы садика в том, что с крыш и тротуаров вода собирается в резервуары или бассейны, там она проходит через очистительные системы и может использоваться дальше для питания зеленых насаждений.

Растения, которые мы высаживаем в таких дождевых садах, способствуют очищению и увлажнению воздуха, а также нормализуют локальный микроклимат. Дождевые сады - это отличное решение, которое помогает городам адаптироваться к изменению климата уже сегодня", - прокомментировал Александр Возный.

Как сообщают в КО "Киевзеленстрой", дождевые сады не сложные в обслуживании. Определенные виды растений могут потребовать только сезонного срезания или подкашивания.