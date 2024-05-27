Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора - Минагрополитики

В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала отечественного агропромышленного сектора.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак.

"В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами", - заявил он.

Напомним:

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С начала большой войны россияне полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тыс. гектаров лесов стоимостью не менее 14 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн.

Экономическая правда.

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