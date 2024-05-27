Война уничтожила около 30% потенциала украинского агросектора - Минагрополитики
Понедельник, 27 мая 2024, 13:22 -
В результате полномасштабной войны России против Украины уничтожено около 30% всего потенциала отечественного агропромышленного сектора.
Об этом сообщил государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак.
"В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами", - заявил он.
Напомним:
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С начала большой войны россияне полностью уничтожили на оккупированных ими территориях более 60 тыс. гектаров лесов стоимостью не менее 14 млрд грн.
С начала полномасштабного вторжения враг нанес ущерб украинской окружающей среде на 2,2 трлн грн.
Экономическая правда.
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