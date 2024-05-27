"Укрнафта" выделила 50 миллионов на сбор UNITED24 на роботизированные комплексы для армии

"Укрнафта" присоединилась к первому сбору платформы UNITED24 на наземные роботизированные комплексы. Вклад компании составил 50 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее информации, сбор проводят для того, чтобы закупить для Сил обороны три типа роботов.

"Боевые роботы - ШАБЛЯ М2, ЛЮТЬ, MOROZ, D-11 - созданы для дистанционного выполнения боевых задач: штурма, обороны, наблюдения, разведки. Роботизированные комплексы вооружены пулеметами калибра 7,62 мм и калибра 12,7 мм и могут поражать цели на расстоянии до 2 километров", - сообщили в "Укрнафте".

Реклама:

По данным компании, платформы-камикадзе и заминировщики - RATEL S, ARK-1 - предназначены для уничтожения, например, вражеской бронетехники. Они могут нести противотанковые мины или другую полезную нагрузку со скоростью до 25 км/ч, а также дистанционно минировать позиции и логистические пути врага.

"Компания "Укрнафта" выделила средства на третью категорию. Это логисты - ВОЛЯ-Е, RATEL H, TERMIT, РЫСЬ PRO, КНЛР-Е, SIRKO-S1 - универсальные рабочие лошадки, способные перевозить до 600 килограммов. Они эвакуируют раненых, возят провизию и боеприпасы, становятся платформами для средств РЭБ и т.д.", - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Читайте также: Откат реформы корпуправления ради дивидендов "Укрнафты", "Укрэнерго" устанавливает графики отключения электроэнергии

Реклама: