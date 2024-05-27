В мессенджере Telegram появился ИИ-бот от Microsoft

Microsoft сообщила, что ее ИИ-помощник Copilot стал доступен в мессенджере Telegram.

Об этом говорится в сообщении Microsoft.

Чтобы воспользоваться ботом, нужно пройти процедуру верификации. Сервис потребует подтвердить мобильный номер, который привязан к аккаунту Telegram.

После прохождения верификации можно будет воспользоваться ботом, но есть ограничения. Доступны только 30 запросов в сутки. Если превысить лимит, придется ждать следующего дня.

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Copilot для Telegram сейчас находится в бета-версии и бесплатный для всех пользователей на различных платформах, включая Windows, macOS, Android и iOS.

Напомним:

Microsoft представила новое поколение компьютеров Copilot+, разработанных для искусственного интеллекта. Они полностью сосредоточены на новых процессорах Qualcomm Snapdragon X Elite и Plus и возможностях ИИ.

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Экономическая правда.