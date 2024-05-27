Фонд госимущества привлек в бюджет 10 миллионов от продажи активов "Лесов Украины"

Фонд государственного имущества Украины привлек в бюджет 9,85 млн грн от продажи непрофильных активов госпредприятия "Леса Украины".

Об этом сообщает председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

"Плюс 9,85 млн грн в бюджет от продажи непрофильных активов ГП "Леса Украины". Фонд продолжает проводить успешные аукционы приватизации имущества. На этот раз продали объекты, расположенные в Сумской области", - говорится в сообщении.

Речь идет о зданиях с оборудованием деревообрабатывающей промышленности в поселке Воронеж. Их продали за 8,15 млн грн, что выше стартовой цены в 1,7 раза. А также о здании площадью 366,3 кв м в урочище "Ковалева" Шосткинского района. Оно ушло за 1,7 млн грн, что превышает начальную стоимость в 4,5 раза.

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Успешные онлайн-аукционы в очередной раз доказывают - приватизация актуальна. Она не только позволяет эффективно привлекать инвестиции, но и создавать рабочие места и стимулировать развитие бизнеса в регионах.

Справка. ГП "Леса Украины" передает Фонду госимущества непрофильные активы, которые достались в наследство от лесхозов и требуют значительных расходов на содержание. Это старые санатории, цеха, склады и конторы. Далее ФГИУ готовит эти объекты к приватизации на открытых онлайн-аукционах в системе "Прозорро.Продажи".

Напомним:

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ГП "Леса Украины" в январе 2024 года ликвидировало цеха по переработке древесины по всей Украине.