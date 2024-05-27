В Украине стали меньше воровать телефоны: самые популярные бренды среди воров

С начала 2024 года в Украине было потеряно или похищено более 6,6 тысяч телефонов. Это в 2,5 раза меньше, чем за соответствующий период в 2021 году, и в 1,3 раза меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Для сравнения, более 29 тысяч телефонов были похищены и потеряны в Украине в прошлом. Чаще всего люди теряют XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE.

Это почти вдвое – на 46% – меньше, чем до начала полномасштабной войны.

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Наибольшее количество похищенных или утерянных мобильных телефонов зафиксировано в этом году в Киеве – 790 случаев (11,9% от общего количества). На втором месте Днепропетровщина с 582 случаями (8,8%), а Запорожская область занимает третье место с 566 случаями (8,6%).

Опендатабот

Для сравнения, в 2023 году Донецкая область лидировала по количеству похищенных или утерянных телефонов.

Топ самых востребованных среди воров телефонов неизменен за последние три года: это XIAOMI, SAMSUNG и IPHONE. Так, в этом году уже было похищено или потеряно более 2,2 тысячи XIAOMI (33,8% от общего количества), более 1,4 тысячи телефонов SAMSUNG (21,6%) и чуть менее тысячи IPHONE (14,2%).

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Опендатабот

По данным сети магазинов бытовой техники и электроники Comfy, оказалось, что самыми популярными марками телефонов три года подряд среди покупателей являются те же вышеупомянутые марки, но в другом порядке по запросу: IPHONE, SAMSUNG и XIAOMI/REDMI.

Напомним:

В первом квартале 2024 года в Украине возбуждено более 24 тыс уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.