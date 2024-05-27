ИИ-стартап Маска привлек 6 миллиардов долларов финансирования

Стартап искусственного интеллекта Илона Маска xAI привлек 6 миллиардов долларов в рамках раунда финансирования серии B при поддержке инвесторов.

Об этом сообщила компания в своем блоге, пишет Reuters.

Деньги будут использованы для вывода первых продуктов xAI на рынок, создания передовой инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий, сообщает xAI.

"В ближайшие недели мы объявим еще многое", - написал Маск в своем посте на X в ответ на объявление о финансировании.

Реклама:

Гонка в области искусственного интеллекта набирает обороты: несколько инвесторов подписали крупные чеки для стартапов, которые стремятся конкурировать с такими лидерами рынка, как OpenAI.

Хотя xAI не сообщила, во сколько ее оценили после последнего раунда финансирования, другие СМИ ранее предполагали, что компания будет оценена в сумму от 18 до 24 миллиардов долларов.

Напомним:

Реклама:

Компания Илона Маска по искусственному интеллекту xAI анонсировала запуск расширенной версии своего чат-бота Grok - Grok-1.5.

Миллиардер Илон Маск объявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X (бывшего Twitter).

Ранее сообщалось, что стартап Маска по искусственному интеллекту xAI ведет переговоры о привлечении до 6 млрд долл, поскольку предприниматель-миллиардер стремится бросить вызов OpenAI.

Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI планирует закрыть раунд финансирования на сумму около 18 млрд долларов.

Экономическая правда.