Министр финансов США не видит проблем в согласовании большего кредита Украине под залог российских активов

Getty Images

Министр финансов США Джанет Йеллен после встречи с представителями стран G7 на севере Италии заявила, что не видит проблем на пути согласования большего кредита для Украины, который будет обеспечен российскими замороженными активами.

Об этом сообщает Reuters.

На севере Италии проходит встреча министров финансов стран G7. Глава Минфина США настаивала на том, чтобы ее коллеги на переговорах согласились отложить поступления от российских суверенных активов на сумму около 300 млрд долл, чтобы поддержать больший кредит для Украины.

При этом, во время встречи не было достигнуто никаких договоренностей.

Реклама:

В интервью агентству Reuters в кулуарах встречи министров финансов G7 Йеллен сказала, что не все технические детали кредитного предложения должны быть проработаны в эти выходные.

"Я очень надеюсь, что мы сможем, по сути, договориться о том, что это концепция, которую мы сможем доработать в течение следующих нескольких недель и представить лидерам на рассмотрение в июне", - сказала Йеллен.

Напомним:

Реклама:

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала руководителей немецких банков активизировать усилия по соблюдению санкций против России и прекратить попытки обойти их, чтобы избежать потенциальных санкций, которые могут перекрыть доступ к доллару.

Ранее сообщалось, что министры финансов "Группы семи" в Стреге, на севере Италии обсудят законность использования 270 млрд евро замороженных государственных активов РФ как обеспечение предоставления Украине дополнительного кредита в размере 30 млрд евро.