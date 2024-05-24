Кредит для Украины и противодействие Китаю: о чем министры финансов G7 будут говорить в Италии

Министры финансов стран "Большой семерки" начали двухдневную встречу в Италии, стремясь представить единый фронт о необходимости предоставления кредита Украине и выступить против "несправедливой" промышленной политики Китая.

Об этом пишет Reuters.

"Однако комментарии официальных лиц накануне встречи в Стреге, на севере Италии, свидетельствуют о том, что не появится никаких конкретных деталей относительно настояния США на предоставлении кредита Украине, подкрепленного будущими доходами от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов", - пишет агентство.

"Мы сделаем предложение по использованию непредвиденных доходов от российских активов в ближайшие годы", - заявил журналистам министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.

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Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что сумма кредита может составить около 50 миллиардов долларов, но пока никакая сумма не согласована.

Заместитель министра финансов США Джей Шамбо в интервью CNBC в пятницу не ожидал, что министры будут обсуждать технические аспекты, такие как структура кредита, кто будет им управлять или как он будет поддерживаться.

В субботу к министрам присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Во вторник ЕС завершил собственное соглашение по использованию "неожиданных и чрезвычайных" доходов, полученных европейскими депозитариями, владеющими российскими активами, которые, как ожидается, принесут Украине 15-20 миллиардов евро к 2027 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за это решение, но повторил, что Киев надеется на полную конфискацию российских активов, а не только процентов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил журналистам в пятницу, что G7 сейчас обсуждает "юридически безопасное" кредитное предложение, хотя "многие юридические и технические вопросы все еще остаются нерешенными".

Противодействие растущей экспортной мощности Китая станет еще одной центральной темой встречи после того, как на прошлой неделе США объявили о резком повышении тарифов на ряд китайских товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинские препараты.

Экономическая правда