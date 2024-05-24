Кредит для Украины и противодействие Китаю: о чем министры финансов G7 будут говорить в Италии
Министры финансов стран "Большой семерки" начали двухдневную встречу в Италии, стремясь представить единый фронт о необходимости предоставления кредита Украине и выступить против "несправедливой" промышленной политики Китая.
Об этом пишет Reuters.
"Однако комментарии официальных лиц накануне встречи в Стреге, на севере Италии, свидетельствуют о том, что не появится никаких конкретных деталей относительно настояния США на предоставлении кредита Украине, подкрепленного будущими доходами от замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов", - пишет агентство.
"Мы сделаем предложение по использованию непредвиденных доходов от российских активов в ближайшие годы", - заявил журналистам министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что сумма кредита может составить около 50 миллиардов долларов, но пока никакая сумма не согласована.
Заместитель министра финансов США Джей Шамбо в интервью CNBC в пятницу не ожидал, что министры будут обсуждать технические аспекты, такие как структура кредита, кто будет им управлять или как он будет поддерживаться.
В субботу к министрам присоединится министр финансов Украины Сергей Марченко.
Во вторник ЕС завершил собственное соглашение по использованию "неожиданных и чрезвычайных" доходов, полученных европейскими депозитариями, владеющими российскими активами, которые, как ожидается, принесут Украине 15-20 миллиардов евро к 2027 году.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за это решение, но повторил, что Киев надеется на полную конфискацию российских активов, а не только процентов.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил журналистам в пятницу, что G7 сейчас обсуждает "юридически безопасное" кредитное предложение, хотя "многие юридические и технические вопросы все еще остаются нерешенными".
Противодействие растущей экспортной мощности Китая станет еще одной центральной темой встречи после того, как на прошлой неделе США объявили о резком повышении тарифов на ряд китайских товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинские препараты.
Экономическая правда