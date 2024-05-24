В УСПП рассказали, почему нужно лучше проанализировать ограничения карточных переводов 

Намерения Национального банка Украины по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person) нужно лучше проанализировать с точки зрения экономической логики.

Об этом ЭП сообщили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

В УСПП напомнили, что в разрабатываемом проекте решения НБУ планируется, что лимиты на исходящие P2P-переводы могут составить 100 000 грн и 30 операций в месяц для одного счета.

По данным регулятора, это повлияет на 5%, остальные и так укладываются в озвученные лимиты.

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УСПП убежден, что такому шагу должен предшествовать основательный анализ ситуации, в частности, что касается и волонтерской деятельности.

"Ограничение на перевод средств может существенно усложнить процесс сбора средств для волонтерских организаций и благотворительных фондов, особенно в период войны, когда потребности в финансовой поддержке Сил обороны очень велики.

Уменьшение количества доступных операций для людей, которые регулярно переводят средства на различные сборы, и ограничение максимальной суммы могут снизить общий объем собранных средств, что повлияет на способность организаций оказывать помощь тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.

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Правда, как отметили в УСПП, НБУ обещает пересмотр отдельных кейсов в сторону увеличения лимитов - при наличии веских оснований.

"Введение ограничений действительно может иметь свои положительные стороны, такие как предотвращение финансовых мошенничеств, отмывания денег и нелегального игрового бизнеса и тому подобное. Однако необходимо обеспечить баланс между такими мерами безопасности и обеспечением удобства и доступности финансовых услуг для населения и сохранения волонтерской активности украинцев", - убежден президент УСПП Анатолий Кинах.

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Ограничение, которое будет базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

"Рассматриваем возможность внедрить рамки для исходящих р2р-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков этих ограничений даже не заметят.

Зато проводить теневые платежи злоумышленникам, которые пользуются карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже", - отметил на встрече со СМИ заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник.

Экономическая правда