В Финляндии взялись за проект либерализации продажи алкоголя, что было предвыборным обещанием

Парламент Финляндии решил вынести на рассмотрение правительственный проект по либерализации продажи алкоголя после того, как один из ответственных комитетов рекомендовал "завернуть" его.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

С небольшим перевесом голосов (95 против 78) финские депутаты поддержали дальнейшее рассмотрение правительственного проекта по либерализации продажи алкоголя, что было одним из предвыборных обещаний партии премьера Петтери Орпо.

Комитет по здравоохранению ранее рекомендовал отклонить изменения. Главными противниками реформы являются христианские демократы.

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Проект далее перейдет на рассмотрение основного ответственного за это "большого комитета", где, как ожидают, его быстро рассмотрят с положительным результатом – поскольку партии правящей коалиции имеют в нем большинство.

Ключевые изменения, которые предусматривает закон – возможность продажи пива и сидра в обычных торговых сетях. Сейчас приобрести любые напитки крепче 5% можно только в специализированных магазинах Alko, принадлежащих государству.

Это один из давно внедренных предохранителей от злоупотребления алкоголем, что для Финляндии – несмотря на имидж "самой счастливой страны" – является давней проблемой и одной из главных причин преждевременных смертей.

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Ранее в этом месяце ограничения на продажу алкоголя и его рекламу смягчили в Литве.

Европейская правда