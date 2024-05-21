Франция заявила, что открыта для инвестиций ОАЭ в свою атомную энергетику

Франция объявила, что она открыта для инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в свою атомную энергетику.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters.

Министр финансов страны Брюно Ле Мэр сообщил, что проведет переговоры в ОАЭ, чтобы выяснить, заинтересована ли эта страна Персидского залива в инвестициях во французскую атомную энергетику.

По его словам, существует много возможностей для инвестиций со стороны ОАЭ, в частности в компанию Orano, мажоритарный пакет акций которой принадлежит государству.

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"Мы открыты к такому сотрудничеству", – отметил Ле Мэр, который находился в Абу-Даби для подписания стратегического партнерства с ОАЭ в сфере искусственного интеллекта.

Французская государственная энергетическая компания EDF намерена построить и эксплуатировать шесть новых ядерных реакторов во Франции, при этом правительство готово выделить на это десятки миллиардов евро финансирования.

Источники ранее сообщили Reuters, что атомная энергетическая компания ОАЭ хотела стать миноритарным инвестором в зарубежные объекты ядерной инфраструктуры, не беря на себя управление или эксплуатацию этих объектов.

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Ле Мэр также заявил, что Франция готова оказать ОАЭ помощь, если страна Персидского залива решит расширить собственную атомную энергетику.

"Если есть возможность расширить сотрудничество с ОАЭ в атомной сфере, мы готовы к этому", – сказал он.

Ранее правительство Словакии одобрило план строительства еще одного ядерного реактора в стране, которая в значительной степени полагается на атомную энергетику.

Напомним, в ноябре 12 государств-членов Европейского Союза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

Упомянутые государства ранее образовали альянс европейских стран, поддерживающих атомную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности российского.

В то же время некоторые государства Евросоюза, такие как Германия, выступают против дополнительного наращивания мощностей АЭС.

Европейская правда