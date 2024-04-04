В Вене прошел протест под офисом Raiffeisen: банк призывают немедленно выйти из России

B4Ukraine

В Вене 4 апреля прошла акция с призывом к членам правления Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России. Соответствующая петиция набрала голоса 50 тысяч европейцев.

Об этом сообщает B4Ukraine.

"Активисты собрались возле арены Wiener Stadthalle в Вене в четверг, призывая членов правления Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что петиция WeMove Europe, организованная в партнерстве с B4Ukraine Coalition и BankTrack, собрала более 50 тысяч подписей 4 апреля, в день общего ежегодного собрания банка.

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В B4Ukraine отмечают, что австрийский Raiffeisen Bank International AG является крупнейшим иностранным банком до сих пор присутствующим в России, на него приходится примерно четверть переводов в евро в страну, он обслуживает до 50% всех денежных потоков между Россией и остальным миром.

В прошлом году BI получил рекордные прибыли в России в размере 1,35 млрд евро (1,47 млрд долларов) - почти половину мировой прибыли банка, полученной в прошлом году.

Протестующие заявляют, что многие банки, в частности Société Générale, BNP Paribas и Crédit Agricole, уже вышли из государства-агрессора, однако Raiffeisen до сих пор платит миллионные налоги Кремлю, укрепляя его военную машину.

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"Москва совершила военные преступления, такие как умышленные удары по больницам и принудительные депортации детей. Наше коллективное давление показывает, что вся Европа наблюдает. Нам надоела двойная игра этого банка, мы требуем действий!", - заявили активисты.

B4Ukraine и BankTrack призывают правление Raiffeisen Bank списать российские активы банка и, как это сделали другие кредиторы до них, как можно быстрее выйти из РФ, не передавая ценных активов, которые могут быть использованы ею для продолжения войны против Украины.

Напоминаем:

Петиция международной коалиции гражданского общества с призывом к правлению Raiffeisen Bank International "немедленно закрыть свой бизнес в России, стране, признанной Европарламентом государством-спонсором терроризма", набрала более 49700 голосов.