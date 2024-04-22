Новости 22 апреля: россияне атаковали телебашню в Харькове, суд оставил Коломойского под стражей

О телебашне в Харькове. Российские войска 22 апреля нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

По предварительным данным, в понедельник Россия ударила по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове ракетой Х-59.

О Коломойском. Шевченковский райсуд Киева продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 2 июня 2024 года, но снова уменьшил альтернативу залога - с 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

О lifecell. Киевский апелляционный суд 16 апреля не отменил арест 100% корпоративных прав оператора башен UkrTower, который принадлежит турецкому телеком-холдингу Turkcell. Через два дня состоялось второе заседание, на котором арест таки сняли.

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О санкциях проти РФ. Новый санкционный пакет ЕС против РФ будет включать ограничения на теневой флот танкеров, которые перевозят российскую нефть.

О еврооблигациях. Украина готова направить держателям международных облигаций план реструктуризации долга в 20 миллиардов евро в начале мая.

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