Страны G7 присоединятся к восстановлению и модернизации энергетического сектора Украины

Страны "Большой семерки" присоединятся к восстановлению и модернизации энергетического сектора Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Минвосстановления.

Представители стран Большой семерки отметили, что с учетом атак России на украинскую энергосистему, критически важно оперативно реагировать на ситуацию.

Для этого представители Координационной группы G7+ договорились об определении доступных и новых источников финансирования, вариантах перераспределения существующих ресурсов, немедленном поиске доступного оборудования для восстановления генерации электроэнергии.

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"Координационная группа G7+ по энергетике в Украине обеспечивает координацию действий партнеров в режиме реального времени, чтобы оперативно реагировать на критические потребности. Мы благодарны за их огромную поддержку, особенно сейчас, когда мы нуждаемся в эффективной и немедленной помощи. Сосредоточил внимание партнеров на необходимости возобновления отопления и повышения защиты нашей энергетической системы. Это особенно важно для Харькова, где ситуация становится критической", – подчеркнул министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним:

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек предложил поделится необходимым для Украины оборудование из закрытых энергетических объектов Германии.

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