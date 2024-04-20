Украинские беспилотники, которые атаковали РФ, попали в энергоинфраструктуру - УП

Фото из соцсетей

Ночью 20 апреля украинские беспилотники атаковали энергообъекты в 8 областях РФ, это была совместная операция Главного управления разведки МОУ, Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в ГУР и СБУ.

В частности беспилотники атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.

Фото из соцсетей

Как сообщается, целью операции было поражение энергетической инфраструктуры, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

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По данным источников УП, поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где начались пожары.

В ніч на 20 квітня 8 областей Росії зазнали атаки дронів ГУР, СБУ та ССО. ціль - енергооб'єкти, які живлять оборонку РФ

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/yiXJHQXbbt — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 20, 2024

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Напомним:

Минобороны РФ сообщило, что ПВО российского агрессора якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА в ночь на субботу 20 апреля.