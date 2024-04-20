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Украинские беспилотники, которые атаковали РФ, попали в энергоинфраструктуру - УП

Суббота, 20 апреля 2024, 14:32 - Владимир Туник-Фриз
 
Фото из соцсетей

Ночью 20 апреля украинские беспилотники атаковали энергообъекты в 8 областях РФ, это была совместная операция Главного управления разведки МОУ, Службы безопасности Украины и Сил спецопераций ВСУ.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственные источники в ГУР и СБУ.

В частности беспилотники атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.

 
Фото из соцсетей

Как сообщается, целью операции было поражение энергетической инфраструктуры, которая питает объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

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По данным источников УП, поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где начались пожары.

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Напомним:

Минобороны РФ сообщило, что ПВО российского агрессора якобы уничтожила и перехватила пятьдесят БПЛА в ночь на субботу 20 апреля.

Россия НПЗ инфрастуктура война
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