Российские строители остались без софта для проектирования объектов
Американская Autodesk, которая разрабатывает программу по автоматизированному проектированию (САПР) AutoCAD для строительства и промышленного дизайна, 18 апреля начала блокировать аккаунты в РФ, в том числе пиратские версии софта.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в строительных организациях.
По словам одного из них, при запуске компьютера, подключенного к интернету, программа выдает сообщение: "Компанией Autodesk обнаружена недействительная лицензия, доступ к ней заблокирован".
Полная блокировка AutoCAD в РФ может привести к срывам сроков строительных проектов и финансовым потерям, говорят участники рынка.
Если отключить интернет, программа все же запускается, но "это создает неудобства для рабочего процесса", рассказал собеседник газеты.
По словам директора дивизиона BIM компании "Аксон" Дмитрия Демина, сейчас в России AutoCAD используют в первую очередь в секторе гражданского строительства.
Autodesk официально объявила о приостановке работы в РФ в марте 2022 года.
В октябре 2023 года Autodesk ликвидировала свою дочернюю компанию в РФ, ООО "Аутодеск (СИ-Ай-ЕС)".
На продукты Autodesk в России приходилось 40-50% профильного ПО в строительном сегменте, решениями американской компании пользовались 90% компаний, заявил исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (1С, "Труконф", "Базальт СПО" и др.) Ренат Лашин.
Экономическая правда