Российские строители остались без софта для проектирования объектов

Американская Autodesk, которая разрабатывает программу по автоматизированному проектированию (САПР) AutoCAD для строительства и промышленного дизайна, 18 апреля начала блокировать аккаунты в РФ, в том числе пиратские версии софта.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседников в строительных организациях.

По словам одного из них, при запуске компьютера, подключенного к интернету, программа выдает сообщение: "Компанией Autodesk обнаружена недействительная лицензия, доступ к ней заблокирован".

Полная блокировка AutoCAD в РФ может привести к срывам сроков строительных проектов и финансовым потерям, говорят участники рынка.

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Если отключить интернет, программа все же запускается, но "это создает неудобства для рабочего процесса", рассказал собеседник газеты.

По словам директора дивизиона BIM компании "Аксон" Дмитрия Демина, сейчас в России AutoCAD используют в первую очередь в секторе гражданского строительства.

Autodesk официально объявила о приостановке работы в РФ в марте 2022 года.

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В октябре 2023 года Autodesk ликвидировала свою дочернюю компанию в РФ, ООО "Аутодеск (СИ-Ай-ЕС)".

На продукты Autodesk в России приходилось 40-50% профильного ПО в строительном сегменте, решениями американской компании пользовались 90% компаний, заявил исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (1С, "Труконф", "Базальт СПО" и др.) Ренат Лашин.

Экономическая правда