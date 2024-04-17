Бизнес продал более 1200 гектаров земли после открытия рынка: кто владеет самым большим количеством земли

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По меньшей мере, 1283 га продали украинские компании за почти 3 месяца, по состоянию на 18 марта 2024 года. Так, после открытия рынка земли для юридических лиц, несмотря на ожидания, бизнес начал продавать землю, а не покупать.

Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

По данным Государственного земельного кадастра (ГЗК), 12 компаний из-за продажи угодий уменьшили свои земельные владения до размера менее 100 га, поэтому выбыли из перечня системы земельного мониторинга. В настоящее время ГЗК отслеживает 271 украинскую компанию, владеющую участками более 100 га.

С начала 2024 года по меньшей мере 342 земельных участка были проданы.

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Наибольшим количеством земли в Украине владеет агрофирма "Світанок": более 5 тысяч га на середину марта этого года. На втором месте – Дружковское рудоуправление: 3,3 тысячи га. Троицу замыкает "Землетрейд" – 3 тысячи га.

Стоит отметить, что "Землетрейд" за неполные три месяца продал почти 160 га своей земли. Однако наибольшее количество земли за это время продала компания "А.Т.К." – 284 га.

опендатабот

Делать выводы относительно эффективности функционирования рынка земли для юридических лиц еще рано, считает глава Центра анализа политики "Зміст" Эллина Юрченко. По ее мнению, первые результаты можно увидеть только спустя 6-12 месяцев после открытия рынка.

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"Юридические лица еще до открытия рынка земли для них могли приобрести землю, то есть их бенефициары могли это сделать. Ведь у граждан Украины была возможность покупать до 100 га, а с 1 января 2024 года лимит увеличился до 10 тысяч гектар. То есть, возможно, компании таким образом оптимизируют свое количество собственников земли и продолжают покупать землю на физических лиц – граждан Украины", – отметила Юрченко.

В то же время с момента открытия рынка иностранцы ни как частные лица, ни как бенефициары компаний все еще не могут приобретать украинскую землю.

Так, например, 4 компании из топ-10 агросферы по данным Индекса Опендатабота имеют иностранных бенефициаров, а потому не могут покупать земли. Речь идет о таких компаниях, как "Дружба-Нова", "Энселко Агро", "Старинская птицефабрика" и "ПК Днепровский".

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Напомним:

1 января 2024 года начался новый этап введения закона "О рынке земли" – рынок открылся для юридических лиц. Также граждане получат право приобретать в собственность до 10 тыс га земли.