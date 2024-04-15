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OpenAI открыл офис в Токио для сотрудничества с японским бизнесом

Понедельник, 15 апреля 2024, 16:30 - Алексей Павлыш

Стартап в сфере искусственного интеллекта OpenAI в понедельник открыл свой первый азиатский офис в Токио.

Об этом пишет Reuters.

"Это лишь первый шаг в том, что, я надеюсь, станет долгосрочным партнерством с народом Японии, правительственными лидерами, бизнесом и научно-исследовательскими учреждениями", - сказал в видеообращении генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Стартап, который вызвал ажиотаж среди потребителей с момента запуска своего чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT в конце 2022 года, ищет новые источники дохода во всем мире, добавляет агентство.

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В этом месяце Альтман и главный операционный директор OpenAI Брэд Лайткап приняли сотни руководителей компаний из списка Fortune 500 в США и Великобритании, чтобы обсудить бизнес-планы, отмечает Reuters.

В прошлом году Альтман заявлял, что рассматривает возможность открытия офиса в Японии после встречи с премьер-министром Фумио Кишидой. Стартап также открыл офисы в Лондоне и Дублине.

Япония надеется воспользоваться преимуществами ИИ, поскольку стремится конкурировать с Китаем, ускорить переход к цифровым услугам и смягчить углубляющийся дефицит рабочей силы.

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Среди клиентов OpenAI в Японии - Toyota Motor, Daikin Industries и местные органы власти.

Экономическая правда

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