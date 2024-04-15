Без света в Украине более 450 населенных пунктов – "Укрэнерго"

Утром понедельника 15 апреля в Украине без света оставалось более 450 населенных пунктов.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

В связи с погодными условиями обесточены 36 населенных пунктов в Житомирской и Хмельницкой областях, где ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Как уточняет Министерство энергетики, без электричества остались 3,5 тыс потребителей в 31 населенном пункте Хмельницкой области и почти 1 тыс – в 5 населенных пунктах Житомирской области.

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укрэнерго

Кроме того, "Укрэнерго" отмечает, что в Одесской области после пожара на высоковольтном оборудовании в выходные еще остаются обесточенными два населенных пункта. Там также продолжаются восстановительные работы.

По другим причинам, преимущественно из-за боевых действий, к утру обесточены 416 населенных пунктов.

По информации Минэнерго, из-за боевых действий, в частности, в Донецкой области обесточены 87 населенных пунктов, в Сумской – 68, в Черниговской – 19.

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Напомним:

14 апреля из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области, ограничения действуют и сегодня.