Стоит ли украинцам инвестировать в доходную недвижимость?

Инвестиции в покупку жилой недвижимости на первичном рынке всегда были самым понятным и популярным инструментом для преподавания денег среди розничных инвесторов.

Полномасштабное вторжение существенно изменилось осложнено: сроки окупаемости выросли, доходность наоборот упала, а риски недостроя или разрушения объекта выросли в разы.

Альтернативой для розничных инвесторов сейчас проекты доходной недвижимости в рекреационной сфере. К примеру, настоящий бум мы наблюдали на покупку сервисных квартир на Западной Украине в течение прошлого года.

Сегодня возможность инвестировать в такой вид недвижимости появилась и в киевском регионе.

Загородный комплекс отдыха SHELEST.HOTEL, который уже 5 лет успешно работает в сфере рекреационной недвижимости и за это время поставил марку для киевлян, в конце 2023 года представил новое направление своей деятельности – проект доходной недвижимости SHELEST.HUTIR. Поэтому теперь у всех киевлян есть возможность стать частью комьюнити SHELEST.

По плану, на соседнем участке с основным комплексом отдыха ШЕЛЕСТ, который находится в основном лесу в 30 км от Киева в Вышгородском направлении с Киевским водохранилищем, планируется строительство отдельного коттеджного городка на 88 домиков под корневую аренду, площадь каждого таунхауса 72 м кв. по 2 спальни.

Жители коттеджного городка нужно использовать инфраструктуру SHELEST.HOTEL. И постоянно чувствовать себя не просто пользы, а напряженными совладельцами комплекса.

Кроме гостиницы, на территории комплекса действуют 2 больших и 1 детский бассейн, ресторан и паб, баня, детская комната, минифутбольное поле, причал, вертолетная площадка, зона для отдыха и мероприятий.

Кроме этого, для SHELEST.HUTIR планируется строительство собственной большой детской площадки и дополнительного бассейна и летнего лагеря.

"Появление сервисной недвижимости продиктовано условиями времени – современные люди все больше ищут удобства и гибкости в проживании, сервисные услуги предоставляют им возможность краткосрочно арендовать жилье со всеми удобствами, а владельцам получить стабильный пассивный доход без головной боли, связанной с активом управления. Для Украины есть дополнительный фактор – это война. В последние 2 года мы видим колоссальный спрос на такие проекты. Большинство украинских мужчин не могут уехать за границу, но желаемое отдыхать с семьей никуда не делось", – рассказала Елена Мурадян, СЕО SHELEST.

Действующий комплекс SHELEST.HOTEL имеет загрузку более 65%, что является прочным показателем для рынка. Ожидается, что после запуска SPA в начале 2025 г. загрузка вырастет на 15-20%.

Строительные работы на SHELEST.HUTIR уже стартовали. Продолжается строительство первых 5 домов, приобретенных внешними инвесторами. На площадке идет прокладка коммуникаций, подготовка ландшафта и заливка фундаментов. Сдача первой очереди запланирована на июль, вторая – на конец года.

До конца весны инвесторы могут воспользоваться льготными условиями от застройщика – стоимость дома под ключ с земельным участком под ним с ремонтом в унифицированном стиле составит 185 тыс. евро. Дальше будет действовать цена 200 тыс. евро за здание. Для вхождения в инвестицию на первом этапе нужно внести 50% суммы.