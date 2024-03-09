Спикер Джонсон с республиканцами готовят собственный пакет поддержки Украины - СМИ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и главы ключевых комитетов Палаты представителей от республиканцев, которые занимаются вопросами национальной безопасности, работают над разработкой собственного пакета помощи Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NBC News со ссылкой на три информированных источника.

По данным источников, эти планы находятся на предварительной стадии и еще далеки от окончательного формирования, впрочем, республиканцы, которые поддерживают Украину, хотят подготовить законопроект, как только Конгресс утвердит очередной пакет финансирования правительства 22 марта.

Как утверждают два собеседника NBC News, дальнейшее ожидание может отодвинуть принятие критически важной помощи для Украины на апрель, учитывая запланированные двухнедельные каникулы в Конгрессе в конце марта.

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Среди обсуждаемых предложений – рассматривать часть невоенной помощи как вид кредита, заявили председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол и сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

По словам Маккола, российские активы, арестованные правительством США из-за санкций, также могут быть использованы в качестве залога для кредитов Киеву. Он добавил, что этот план также может иметь "щедрую систему погашения", чтобы помочь Украине.

Предоставление кредитов как часть пакета призвано уменьшить беспокойство ультраправого крыла в Палате представителей, которые критиковали миллиардные объемы американской помощи Киеву и заявили, что не поддержат дальнейшую трату денег американских налогоплательщиков без долгосрочного плана победы в войне.

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Маккол отметил, что предложение по использованию активов РФ сделает ее по крайней мере частично ответственной за оплату расходов на восстановление Украины. Он указал, что это "очень популярная идея в Палате представителей".

В свою очередь, Грэм считает, что высказанная вероятным кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом идея о превращении части помощи Киеву в кредит, поможет разблокировать Палату представителей.

"Возможно, придется добавить немного больше гуманитарной помощи, чтобы привлечь демократов, но превратите это в заем, и, возможно, мы сможем это сделать", – добавил сенатор.

На днях сообщалось, что в Конгрессе США уже на этой неделе может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

Ранее Джонсон сорвал двухпартийный пакет поддержки Украины, предложенный Сенатом, но оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи, где Маккол взял на себя ведущую роль в попытках доработать предложение о новом проекте и достичь консенсуса среди однопартийцев, чтобы принять пакет до конца марта или в апреле.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

Европейская правда