Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с Россией

Канада ввела новые правила, которые усиливают контроль за финансовыми транзакциями с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Министр финансов Канады Христя Фриланд подписала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с Россией. Эта директива обязывает все финансовые учреждения в Канаде рассматривать все транзакции с Россией, независимо от их суммы, как операции с высоким риском.

"Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций. Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты", — говорится в сообщении.

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Подразделение финансовой разведки в Канаде FINTRAC обнародовало инструкции, которые объясняют требования директивы. Согласно этим инструкциям, к транзакциям, подпадающим под действие директивы, могут относиться: