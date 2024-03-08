Канада усилила контроль за финансовыми операциями, связанными с Россией
Канада ввела новые правила, которые усиливают контроль за финансовыми транзакциями с Россией.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Министр финансов Канады Христя Фриланд подписала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с Россией. Эта директива обязывает все финансовые учреждения в Канаде рассматривать все транзакции с Россией, независимо от их суммы, как операции с высоким риском.
"Директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от ее размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учета таких финансовых операций. Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты", — говорится в сообщении.
Подразделение финансовой разведки в Канаде FINTRAC обнародовало инструкции, которые объясняют требования директивы. Согласно этим инструкциям, к транзакциям, подпадающим под действие директивы, могут относиться:
- Электронные переводы средств, денежные переводы или другие переводы, которые включают российский адрес отправления или назначения.
- Деятельность представителей правительства России (например, операции на банковском счете посольства России в Канаде).
- Получение российских рублей в качестве депозита на счет или для транзакции с виртуальной валютой.
- Проведение операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, которая включает российские рубли.