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Фонд гарантирования выставляет на аукцион пул ипотечных кредитов трех банков

Четверг, 7 марта 2024, 16:50 - Артур Крыжный

21 марта 2024 года в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже пула активов АО "МЕГАБАНК", АО "МР БАНК" и ПАО "Проминвестбанк", которые ликвидируются Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

На торги выставлены права требования по кредитным договорам, обеспеченные ипотекой, и связанные с ними активы. В общем лот включает:

  • 54 кредитных договоров АО "МЕГАБАНК" (общая задолженность 71,5 млн грн);
  • 34 кредитных договоров АО "МР БАНК" (общая задолженность 2 012,3 млн грн);
  • 2 кредитных договоров ПАО "Проминвестбанк" (общая задолженность 1,5 млн грн).

95% кредитного портфеля составляют кредиты, выданные в иностранной валюте (доллары США и евро), остальные - в гривне. 99% портфеля - кредиты, выданные до 2013 года.

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Среди имущества, переданного в обеспечение по кредитным договорам:

  • 4 квартиры в Киеве и Киевской области;
  • жилые дома с земельными участками в Киевской области;
  • земельные участки в Киевской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях;
  • коммерческая недвижимость в г. Николаев и Полтавской области;
  • домовладения в Николаеве и Николаевской области.

Начальная цена лота - 77,9 млн грн.

аукцион банк ФГВФЛ
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Экономическая правда
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