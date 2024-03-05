На Киевщине построят завод по производству оконного стекла: оценивают в более 200 миллионов долларов

Бизнесмен, председатель наблюдательного совета EFI Group Игорь Лиски анонсировал строительство завода по производству оконного стекла в Киевской области за 240 миллионов долларов.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Также Лиски опубликовал соответствующее сообщение в своем Facebook.

"Вот так, немножко сумбурно из-за международной прессы, но должен уже официально сообщить о нашем новом суперамбитном проекте, который мы развиваем уже больше года", - написал он.

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Бизнесмен готов инвестировать в строительство 80 млн долл и уже подбирает европейских поставщиков оборудования, но главная проблема - найти остальные деньги, потому что банки неохотно выдают кредиты.

"Самая большая проблема не в людях, технологиях или капитале. Самая большая проблема - привлечь проектное финансирование", - сказал он.

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