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Выход Kernel из Варшавской биржи приостановлен из-за иска миноритариев

Вторник, 5 марта 2024, 10:01 - Анастасия Дячкина

Польский финансовый регулятор KNF (Управление по финансовому надзору) приостановил делистинг компании Kernel Holding SA, пока Окружной суд Люксембурга не рассмотрит иск миноритариев компании.

Об этом говорится в сообщении Kernel, опубликованном на сайте Варшавской фондовой биржи.

Миноритарии оспаривают решение совета директоров Kernel от 13 апреля 2023 года о делистинге.

Основатель Gonzo Invest Павел Бойко также прокомментировал решение по Kernel, назвав его "общим достижением".

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"Наше совместное достижение! Мы остановили делистинг Кернела с Варшавской биржи! Такое решение было принято на основании нашего иска. Борьба продолжается. Это только одна из первых побед", – написал Бойко.

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Напоминаем:

Крупнейший агрохолдинг Украины Kernel Holding 15 мая 2023 года подал заявление в Управление финансового надзора Польши на получение разрешения на вывод акций компании из обращения на Варшавской фондовой бирже.

Однако в конце декабря сообщили, что выход Kernel из Варшавской фондовой биржи продлен до следующего года.

Кернел компании биржа
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Экономическая правда
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