Нацбанк Швейцарии в прошлом году понес 3,6 миллиарда долларов убытков

Национальный банк Швейцарии отчитался о годовом убытке в 3,2 миллиарда швейцарских франков (3,62 миллиарда долларов) за 2023 год, поскольку переход на положительные процентные ставки стоил ему дорого.

Об этом сообщает Reuters.

Прибыль от оценки золотых активов SNB и процентов, уплаченных по экстренным займам, предоставленным во время экстренного спасения Credit Suisse, не смогли компенсировать расходы центрального банка на проведение более жесткой монетарной политики для борьбы с инфляцией.

В течение 2023 года банк SNB понес убытки в размере 8,5 миллиардов франков по своим позициям в швейцарских франках, главным образом из-за процентов, уплаченных по депозитам.

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Прибыль от иностранных облигаций и акций ШНБ на сумму почти 700 млрд франков также значительно сократилась из-за повышения курса швейцарского франка в течение года.

Результат за 2023 год, который подтвердил предыдущий прогноз SNB в январе, стал лучшим от рекордных 132,5 миллиардов франков убытков, опубликованных центральным банком в 2022 году.

Но этого было недостаточно, чтобы позволить выплату дивидендов акционерам или швейцарским центральным или региональным правительствам второй год подряд.

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Тем не менее, потеря вряд ли повлияет на монетарную политику, поскольку председатель правления Томас Джордан, который объявил о своем уходе в пятницу, должен объявить последнее решение по процентной ставке 21 марта.

В течение 2023 года SNB получил прибыль в размере 4 миллиардов франков от своих позиций в иностранной валюте и прирост оценки 1,7 миллиарда франков от 1040 тонн золота, которые он хранит. А также получил прибыль в размере 1,4 миллиарда франков от экстренных займов, предоставленных для облегчения поглощения Credit Suisse.

Экономическая правда