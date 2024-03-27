Послы ЕС снова попытаются договориться о торговле с Украиной: рассматривают компромисс

В среду послы ЕС снова попытаются одобрить продление соглашения о беспошлинной торговле с Украиной.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это будет уже третья встреча представителей стран ЕС после того, как неделю назад с Европарламентом был предварительно согласован компромисс, который затем был отклонен из-за сопротивления группы стран во главе с Польшей и Францией.

Варшава и Париж при поддержке группы соседних с Украиной стран при расчете объема квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию стремились включить 2021 год, когда объем украинского агроимпорта был ниже.

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По данным RMF FM, в настоящее время проект договоренности предполагает, что средний показатель высчитывается за 2022-2023 годы, когда украинский импорт уже был выше.

Как стало известно польской радиостанции от источников, сейчас рассматривают компромисс, который предполагает вместо всего 2021 включить в расчет только полгода, начиная с июня. Такой компромисс означал бы частичное сокращение поступления украинского продовольствия.

Франция и Польша до сих пор пытаются применить количественные ограничения относительно украинской пшеницы, которые касаются только сахара и яиц, а после компромисса с Европарламентом – также птицы, круп, овса и меда.

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Франция стремится включить и ячмень в список. Однако, по данным радиостанции, ей будет очень тяжело этого добиться. Министр сельского хозяйства Бельгии Дэвид Кларинваль дал понять во вторник, что согласия от стран Европейского Союза на это не было.

"Бельгийцы очень неохотно идут на уступки, поскольку внесение изменений будет означать дальнейшие переговоры с Европарламентом и очень сжатый календарь для утверждения соглашения, которое должно вступить в силу 6 июня еще на один год. Это все переворачивает с ног на голову", – сообщил источник в ЕС.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения, но не утвердили его. Бельгийское председательство отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.

В прошлую среду послы тоже не смогли утвердить соглашение, поскольку согласованный с Европарламентом текст Польша и Франция считают недостаточным.

Европейская правда