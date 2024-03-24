Все разделы
Укр / Рус

Ночной атакой враг повредил припортовую инфраструктуру в Придунавье

Воскресенье, 24 марта 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз

В результате обстрела Придунавья в ночь на 24 марта, враг нанес удар по припортовой инфраструктуре.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Враг атаковал двумя волнами дронов широкое пространство от Днепропетровской области до Одесской.

Реклама:

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 барражирующих снарядах: 15 сбито на Днепропетровщине, по 3 - в Одесской и Николаевской областях, 1 - на Херсонщине", - сообщили в Силах обороны юга.

В результате обстрела люди не пострадали.

Читайте также: И на реке, и на море. Украина возвращает контейнерные перевозки судами. Что это значит для экономики?

Реклама:

Напомним:

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

порты война Россия экспорт
Реклама:
Материалы по теме
Экспорт зерна переориентировался на порты Большой Одессы - УЗ 19 марта 2024, 20:43
Украинское транзитное зерно заполняет лишь 10% мощностей польских портов - аналитик 18 марта 2024, 20:29
И на речке, и на море. Украина возвращает контейнерные перевозки суднами. Что это значит для экономики? 14 марта 2024, 14:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте