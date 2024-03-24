Ночной атакой враг повредил припортовую инфраструктуру в Придунавье

В результате обстрела Придунавья в ночь на 24 марта, враг нанес удар по припортовой инфраструктуре.

Об этом сообщают Силы обороны юга.

Враг атаковал двумя волнами дронов широкое пространство от Днепропетровской области до Одесской.

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"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 барражирующих снарядах: 15 сбито на Днепропетровщине, по 3 - в Одесской и Николаевской областях, 1 - на Херсонщине", - сообщили в Силах обороны юга.

В результате обстрела люди не пострадали.

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Напомним:

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.