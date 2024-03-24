Ночной атакой враг повредил припортовую инфраструктуру в Придунавье
В результате обстрела Придунавья в ночь на 24 марта, враг нанес удар по припортовой инфраструктуре.
Об этом сообщают Силы обороны юга.
Враг атаковал двумя волнами дронов широкое пространство от Днепропетровской области до Одесской.
"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 22 барражирующих снарядах: 15 сбито на Днепропетровщине, по 3 - в Одесской и Николаевской областях, 1 - на Херсонщине", - сообщили в Силах обороны юга.
В результате обстрела люди не пострадали.
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Напомним:
Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.