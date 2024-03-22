Российские обстрелы нанесли повреждения объектам Группы "Нафтогаз"
Пятница, 22 марта 2024, 16:31 -
В результате массированной атаки врага на украинские энергетические объекты 22 марта повреждения получили и некоторые объекты Группы "Нафтогаз".
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Есть повреждения, в том числе и на объектах Группы Нафтогаз. На этот раз среди наших сотрудников, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Специалисты работают над восстановлением нанесенного ущерба, части обесточенных объектов уже восстановлено снабжение электроэнергией.
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Также над восстановлением поврежденных газовых сетей работают газовики.
Напоминаем:
В результате ракетной атаки 22 марта есть попадание по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине станции контролируемая.
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